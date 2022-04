Hélène BERGER

Depuis septembre 2011 : MEDECINS DU MONDE

Responsable du pôle Recrutement et Parcours



janv 2006 - fev 2011 : TECHNIP

VP Talent Management Onshore Offshore Construction

Responsable Développement RH et Mobilité Groupe





déc 2001 - janv 2006 : RENAULT TRUCKS

Recrutement cadres puis Gestionnaire Ressources Humaines de la Direction des Opérations Internationales







Ingénieur Centrale Lyon (1993)



DESS Ressources Humaines, Lyon III (2002)



Mes compétences :

Compensation and Benefits

développement RH

Diversité

Innovation

Management

Mobilité

Mobilité internationale

Ressources humaines

Ressources humaines internationales

Talent management