Joris BOISSON

Géologue diplômé d'un master professionnel en Exploration et Gestion des Ressources Minérales de l'Université d’Orléans. Je recherche un poste dans tout organisme ayant besoin de mes compétences.



Je dispose de compétences dans les domaines suivants :



- l'exploration minière (cartographie, échantillonnage, logging)

- le domaine du forage sur mine (organisation et supervision de campagnes de forages terrestres et héliportées

- le thème de l'amiante environnemental (formateur au risque amiante environnemental et recherche géologique d'amiante)