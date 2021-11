Joris COCAUD

Mon parcours est guidé par la pratique de la voile en compétition et par le suivi d’études de géographie et de cartographie des espaces à risques à l’Université de Nantes.



La vie sportive, qui me passionne depuis près de dix-huit années, m’a conduit à la découverte de nombreuses régions, grâce aux multiples déplacements nécessaires pour rejoindre les lieux de compétitions et d’entrainements. Cela m’a également permis créer un important réseau d’acteurs spécialisés dans différentes disciplines et d’améliorer ainsi ma capacité à travailler avec de nouvelles équipes, sans cesse renouvelées, ma curiosité s’en trouvant toujours sollicitée.



La participation à plusieurs compétitions nationales et internationales, se soldant par des résultats honorables et quelques podiums, m’ont renforcé dans mes aptitudes, tant personnelles que professionnelles.



Ma formation à l’Université de Nantes en « géographie et aménagement des territoires » et plus spécialement celle offerte en Master 2 en « Cartographie des Espaces à Risques » me dotent des compétences essentielles dans les domaines des SIG (Systèmes d’information géographique) et dans la gestion des risques.



Mon parcours d’étude a renforcé ma capacité d'analyse et de représentation spatiale des risques naturels ou anthropiques. Ces facultés m’aident régulièrement à la perception et à la compréhension de l’espace et des éléments qui nous entourent, indispensables à une bonne gestion des risques. Ces dispositions me faciliteront une maîtrise rapide de l’approche systémique et dialectique de l’interaction entre la nature et la société, génératrice de risques.



Mes compétences :

Communication

Créatif

Sport

Voile

Cartographie