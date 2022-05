Laurie GABORIAU

Actuellement chargée de mission au sein du Syndicat Intercommunal de Valorisation et d’Élimination des Déchets (SIVED) dans le centre ouest Var, je travaille à la mise en oeuvre de l'appel à projet national "territoire zéro gaspillage, zéro déchet". Dynamique, rigoureuse et passionnée par l'environnement et la prévention des déchets, je suis déterminée à poursuivre ma carrière professionnelle dans ce domaine d'activité, tant dans le secteur privé que public.



Diplômée en Master professionnel ingénierie environnementale et développement durable des territoires, j'ai enrichi mes compétences professionnelles au cours de stages de longue durée, notamment au sein du bureau d'études ETEN Environnement dans Les Landes (40) et du Conseil d'Aménagement, d'Urbanisme et d'Environnement de Montpellier (CAUE 34).



Forte d'une première expérience en tant que volontaire en Service Civique, puis chargée de mission environnement au sein de l'association Ecoscience Provence dans le Var (83), je fais preuve de rigueur, de fiabilité et de courage. J'apprécie le travail d'équipe tout en gardant une part d'autonomie et mon ouverture d'esprit facilite le dialogue avec autrui. Enfin, ma motivation, ma mobilité et ma capacité d'adaptation me permettent d'appréhender de nouvelles expériences.



Mes compétences :

GANTT Project

Microsoft Access

Microsoft Office

Prezi

Adobe InDesign

Sphinx

Adobe Illustrator

Photofiltre

Cartographie SIG

Étude d'impact

Bureau d'études

Évaluation environnementale

Urbanisme

Aménagement du territoire

Analyse environnementale

Techniques d'enquête et d'entretien

Gestion des déchets