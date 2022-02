Joris JORIS DABIN DABIN (DABIN)

Bonjour,





Mon parcours atypique fait ma force.



Après un BAC PRO MSMA 1992, je suis rentré comme technicien chez SNTC (Société Nouvelle Technique Composite) pour le compte de la Société ALSTOM.



Mon job : Gérer une équipe de 5 ouvriers spécialisés dans les structures nids d'abeilles pour le TGV 2N ( 2 niveaux Paris Marseille).Mise en oeuvres des process de fabrication, délai, et cahiers des charges pour Alstom SA.



1997-2003



Fondateur et directeur gérant majoritaire de la SARL SODACC et SCI DABIN

(construction de l'immeuble, achat terrain,fondation d'une société d'exploitation etc...)



Gestion d'un centre auto avec 9 employés , 2 M€/année de CA



Management, gestion d'une société.



2003-2005



Chef de centre SPEEDY à Nantes (Cadre autonome)



1 adjoint et 2 mécanos

CA 500 K€/an





2005-2008



chef de centre MIDAS St etienne



1 adjoint et 3 mécanos

CA 700 K€/an



Progression de 20% du CA en 2 ans (Cadre autonome)



2008-.....



Vendeur conseil VL chez Groupe LAURENT



Agence de St Etienne (siège du Groupe)



Ventes B to B et B to C.



2014-.....



Responsable Agence d'Yssingeaux chez Groupe LAURENT





Augmentation du CA de 22 % et 4 points de marge.



juin 2016 novembre 2016



Responsable de l'agence Laurent VL de Montbrison, 2 vendeurs conseil, 2 vendeurs tournée, 1 commercial VL, CA 1.2 millions /an



Mes compétences :

Leadership

Management