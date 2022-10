Joris RAMBAUD

Fort de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'agencement et de la vente de cuisines et salles de bain, j'évolue aujourd'hui dans l'équipe du magasin Pulsat de Sète.



En lien avec les attentes du client, je pars de la conception à la réception du produit. À la fois concepteur décorateur et technico-commercial, je suis le maître d’œuvre du projet, que j'ai conçu avec et pour le client, en fonction de la gamme de produit que j'ai proposé.



Titulaire de tous les niveaux Winner Design, je manipule ce logiciel avec une grande efficacité.



Pratiquant le triathlon au haut niveau, je suis également président du Gap Champsaur Triathlon qui compte plus de 50 licenciés. Cette pratique sportive représente pour moi le dépassement de soi.

La force mentale est primordiale pour ce sport et nécessaire dans ma vie professionnelle pour atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Créatif