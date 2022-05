Vandevelle GUILLAUME

En charge du développement et de l'animation du réseau Caséo, une enseigne jeune et ambitieuse sur le marché de la menuiserie et de la cuisine.

Un poste qui me permet de rencontrer des hommes investis et passionnés par leur métier, mais aussi par leurs équipes et leurs collaborateurs.

Une richesse humaine à chaque rendez-vous, des échanges passionnants, et le goût des challenges me permettent de profiter pleinement de cette mission en toute confiance.



Mes compétences :

Franchise

Animation de réseau