José FERNANDES

Nos compétences sont articulées autour de 3 pôles :



L’impression numérique : la réponse idéale aux petites quantités et au One to One.

Pour les courts tirages, l’impression numérique vous offre une qualité irréprochable avec une très large gamme de papier classique ou de création avec un BAT au réel sur le support d’impression.

Nos presses numérique Indigo (3050 et 7600), et presse numérique bobine Xeikon les plus performantes du marché vous offrent une rapidité d’exécution, sans plaque, sans film, à un coût très compétitif.

La personnalisation de chaque imprimé avec des blocs images et textes.

Nos traceurs jet d’encre vous permettent aussi d’imprimer vos affiches, PLV ou posters.



L’impression offset :

Notre expérience depuis 32 ans conjuguée à notre matériel CTP et CIP3, nos presses, 2 et 5 couleurs vous offrent une unité de production réactive dans tous les formats jusqu’au 52 x 74 cm.

Impression pantone métallique et fluo, vernis en ligne.





Notre plus : le façonnage interne.

Toujours dans un souci de vous garantir une finition rapide et le respect de vos délais, une équipe polyvalente effectue le pelliculage (mat, brillant et soft touch), rainage, pliage, assemblage, encartage, brochage piqué ou dos carré collé, pics bouclette, reliure wire’o, plastification, collage sur PVC ou mousse, perforation, coin arrondi, découpe d’intercalaires.







