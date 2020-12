José MIGUEL

De caractère discret et observateur, je sais m'affirmer dans mes fonctions d'encadrement d'équipe et dans le relationnel client.

Je suis organisé et méthodique, et de tempérament à pouvoir gérer la pression liée à mes responsabilités.

Je suis polyvalent et ma qualité première est ma grande faculté d'adaptation rapide à tout environnement de travail, mon parcours éclectique peut en témoigner.

J'assimile aisément de nouvelles consignes et procédures, autant que je peux les créer et mettre en place.



Avec une longue expérience en tant que documentaliste GED dans des secteurs exigeants (aéronautique, nucléaire et pétrolier), mes compétences vont de la gestion d'une base de données, d'archives ou de documents à la mise à jour de plans sous AutoCAD, en passant par la gestion de stocks et de données sous SAP.