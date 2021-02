Jose PLUQUET

Ingénieur informatique ISI & BTS MAI, je cherche un emploi à long terme d'Ingénieur d'études et développement ou à court terme une mission de Développeur C/C++ Qt, VBA ou Java ou autre. Précédemment, j'avais créé mon entreprise de dépannage informatique pour monter au fur et à mesure en programmation embarquée mêlant aspects Informatiques et Automatismes. Maintenant, elle existe dans les étoiles et les développements mis à disposition gratuitement sur Internet, ce n'est plus une entreprise c'est une enseigne.



(exemples non-restrictifs: (ré)Organisation processus industriels, Gestion projets, Management Qualité Industrielle, Logistique, Analyse systémique et décisionnelle, Établissement spécifications système, Technos RFID, ZigBee, informatique omniprésente et sensible au contexte).



Suite à mon expérience d'administrateur systèmes finie 01/2009, j'ai fait plusieurs efforts de reconversion successif, détail ci-dessous.



Efforts reconversion:

- 03/2018 à 05/2018 Formation Cursus Linux Embarqué Ingénierie études & développement C/C++ Qt.

- 07/2013 à 10/2016 HIE (AE) : Entreprise dépannage informatique à domicile et programmation Java ME.

- fin 2012 et début 2013 Stage CMSI à Mines Douai (CR - Dép. Info. & Automatique).

- début 2011 formation technos Ms BI SQL/Server 2008.

- 08/2010 à début 10/2010 formation & début d'un projet innovant dans domaine de l'IdO.

- 07/2010 soutenance Mémoire d'ingénieur (Lab. Cédric, projet ANR PLUG).



Spécialités: Automatismes Industriels, SI, (rétro)Conception Système/Objet, IdO, SGBD, Excel, Java, VBA, SQL, Supervision, C/C++ Qt, Linux embarqué, Windows.



Loisirs perso:

- Hirondelle Informatique Embarquée : Prog. C/C++ Qt et Java d'applications gratuites sur Internet principalement jeux vidéo en mode texte et 1 application de création d'images de transparents PowerPoint (ou OO Impress, GitHub https://github.com/jose94752/ClipEditCanevas ).

- Marche, bricolage, Mangaka débutant (dessins et scénarios 2 IA et IdO), dépannage info. amis.



Mes compétences :

Java

Automatismes industriels

Urbanisation SI

Systèmes d'Information

Qt

C/C++