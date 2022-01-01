Joseph TCHOUEKAM

HUISSIER DE JUSTICE DEPUIS 11 ANS EN SERVICE AU CAMEROUN PRECISEMENT DANS LA REGION DE L'OUEST, JE SOUHAITE ME SPECIALISERR EN RECOUVREMENT DES CREANCES, EN FORMATEUR DU PERSONNEL JUDICIAIRE ET EN REDACTION DES EXPLOITS.
LA CREATION D'UNE ASSOCIATION VALORISANT LES DIFFERENTES PROFESSIONS JUDICIAIRES SERAIT POUR MOI UN DEFI MAJEUR.
JE SOUHAITE EGALEMENT TRANSFORMER MON ETUDE EN UN PROTOTYPE A PROPOSER A LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU CAMEROUN.
Mes compétences :
FORMATEUR DES FORMATEURS JUDICIAIRES
Recouvrement des créances…