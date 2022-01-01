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Joseph TCHOUEKAM

SANTCHOU

En résumé

HUISSIER DE JUSTICE DEPUIS 11 ANS EN SERVICE AU CAMEROUN PRECISEMENT DANS LA REGION DE L'OUEST, JE SOUHAITE ME SPECIALISERR EN RECOUVREMENT DES CREANCES, EN FORMATEUR DU PERSONNEL JUDICIAIRE ET EN REDACTION DES EXPLOITS.

LA CREATION D'UNE ASSOCIATION VALORISANT LES DIFFERENTES PROFESSIONS JUDICIAIRES SERAIT POUR MOI UN DEFI MAJEUR.

JE SOUHAITE EGALEMENT TRANSFORMER MON ETUDE EN UN PROTOTYPE A PROPOSER A LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU CAMEROUN.

Mes compétences :
FORMATEUR DES FORMATEURS JUDICIAIRES
Recouvrement des créances…

Entreprises

  • CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE L'OUEST - PRESIDENT DE LA CHAMBRE REGIONALE

    2008 - 2012 GESTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE REGIONALE ET GESTION FINANCIERE SOUS FORME D'ADMINISTRATION.

    CREATION D'UN SIEGE SOCIAL.

    MISE EN PROJET DE LA CREATION D'UNE MUTUELLE DES HUISSIERS.

    MISE EN SERVICE D'UNE BOITE POSTALE POUR LA CHAMBRE D'UNE ADRESSE EMAIL.

  • ETUDE MAITRE TCHOUEKAM - HUISSIER DE JUSTICE

    2001 - maintenant GESTIONNAIRE DE L'OFFICE MINISTERIEL

  • ETUDE MAITRE TCHOUEKAM - HUISSIER DE JUSTICE ET COMMISSAIRE PRISEUR TITULAIRE

    2001 - maintenant GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE, COMPTABLE, JURIDIQUE ET RH.

    MISE EN SERVICE ET EXPANSION DE L'OFFICE MINISTERIEL.

    FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL ET D'AUDITEURS LIBRES.

  • ETUDE MAITRE MAHMOUDOU ABBA - HUISSIER STAGIAIRE

    1992 - 1996 ASSIMILER LA REDACTION DES EXPLOITS, M'INITIER A LA GESTION D'UNE ETUDE D'HUISSIER, ETRE UN CONSEIL ECLAIRE DES JUSTICIABLES, ETRE UN SPECIALISTE DU RECOUVREMENT DES CREANCES...

  • SUPERMARCHE BADEN ( GROUPE SIGEC ) - DIRECTEUR COMMERCIAL ( DIRECTEUR GENERAL ADJOINT)

    1991 - 1992 GESTION ADMINISTRATIVE,COMMERCIALE, FINANCIERE ET COMPTABLE DE L'ENTREPRISE;

  • SUPERMARCHE TIGRE ( GROUPE CFAO ) - CHEF DE GROUPE PRINCIPAL

    1989 - 1990 GERER LE DEPARTEMENT DES PRODUITS FRAIS ( CREMERIE, FUITS ET LEGUMES, CHARCUTERIE ET FROMAGERIE A LA COUPE ET SURGELES).

Formations

  • ETUDE MAITRE MAHMOUDOU ABBA (Kousseri)

    Kousseri 1992 - 1996 CERTFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'HUISSIER

    HUISSIER/ COMMISSAIRE PRISEUR - APTITUDE AUX PROFESSIONS D'HUISSIER DE JUSTICE ET DE COMMISSAIRE PRISEUR

  • Faculté De Droit Et Des Sciences Economiques Université Youndé (Yaoundé)

    Yaoundé 1981 - 1985 LICENCE EN DROIT PRIVE

    DROIT PRIVE FRANCOPHONE - FORMATION EN DROIT ( DROIT CIVIL, DROIT COMMERCIAL, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT FISCAL, DROIT CONSTITUTIONNEL, DROIT SOCIAL ET AUTRES)

Réseau

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