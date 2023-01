Josephine CASAYS

Projet professionnel :



- Aide à la stratégie et à la coordination opérationnelle de projets qui touchent à la raison dêtre dentreprises en cours de métamorphose pour devenir responsable voir régénérative (transition écologique et énergétique, responsabilité sociétale et environnementale et marketing éthique)

- être facilitatrice de mutualisation et de collaboration locale dentreprises possédant des valeurs sociale et environnementale pour les aider à passer à l'acte et s'entraider (aide matérielle et communauté d'idées bénéfique pour les hommes et la planète)



Spécialisation : les métiers de bureaux ! Services communication/marketing, DSI, RH, finance, achats, juridique, événementiel...



Mon profil en trois points:



Une forte motivation, du bon sens et des connaissances actualisées sur les outils de communication, les logiciels informatiques et les solutions pour améliorer les impacts environnementaux.



Une personnalité curieuse, respectueuse et organisée idéale pour créer du lien, solutionner des problématiques, collaborer et inventer un futur souhaitable; reconnue lors de mes expériences professionnelles en communication, marketing, RSE et évènementiel avec des interlocuteurs de différents secteurs et différentes cultures



Une formation internationale avec un approfondissement en gestion de projet (veille, analyse, organisation, planning, présentation adaptée à la cible, optimisation en prenant compte toutes les parties prenantes, adaptation)