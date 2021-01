Joséphine CLEC'H

Faites confiance à mes 3 années d'expérience en tant qu'assistante qualité dans une entreprise agroalimentaire : certification IFS Food, formation du personnel en qualité, HACCP, hygiène et sécurité, audits internes, traçabilité et relation clients via les cahiers des charges, réclamations et audits.



Mes compétences :

Audit interne

Analyse et maîtrise des risques (HACCP, AMDEC)

Word, Excel, Power Point

Analyses microbiologiques et physico-chimiques

Normes ISO 9001, 22000, 14001, 17025, 15189

Formations QHSE et HACCP

As400

Réglementation emballages

Référentiels IFS Food et Logistique