Mélanie DESCHAMPS

Après un problème de santé et une longue convalescence je suis à la recherche dun emploi au maximum à mi-temps dans le domaine de la qualité dans un rayon de 10kms autour de Lisieux.

Mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir une aisance relationnelle, d'enrichir mes connaissance dans les normes de la qualité alimentaire grâce à la participation aux renouvellements des certifications ISO 9001, IFS, BRC, ISO 22 000-TS.

Mes expériences m'ont permis aussi d'être énormément sur le terrain grâce au contrôle qualité, aux formations de pilotes, au suivi de validation de process mais aussi de part le management d'une équipe de 4-5 personnes.

Toujours en quête d'apprendre et de comprendre de nouvelles choses, je n'hésite pas à montrer mon intérêt et mon enthousiasme à suivre ou à effectuer les missions qui me sont attribuées.

Transportée par une grande motivation et une grande joie de pouvoir partager, apprendre et échanger, c'est avec un grand plaisir que je réalise toutes mes missions.



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

Sécurité

Management d'équipe

Relationnel aisé

Sécurité alimentaire