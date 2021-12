Je me présente Mlle KOMBO NVONDO Josiane, j'ai 24 ans suis titulaire d'un baccalauréat littéraire et mon projet professionnel est le métier de conseiller en insertion professionnelle.



Je suis une personne déterminée, disponible et très à l'écoute des autres.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Définir un projet individuel avec la personne

Accompagnement à l'emploi

Présélectionner des candidats lors des recrutement

Orienter les personnes selon leur demande