Josselin PIVOT

Crée en 2007, la société SATIA CONSEIL appartient au Groupe DEFI, Société par Actions Simplifiée (SAS), ayant son siège social aux TROIS ILETS en Martinique.



Outre ses 2 associés entièrement investis dans ses activités au quotidien, la société compte

12 collaborateurs présents sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion.



C’est ainsi que la société SATIA CONSEIL s’est imposée au fil des années comme un acteur majeur de la défiscalisation industrielle et sociale dans les DOM.



La société SATIA CONSEIL se distingue de ses concurrents monteurs, au-delà d’une présence physique permanente et exclusive dans les DOM, par la réalisation de la quasi totalité de ses dossiers avec :

• agrément fiscal préalable,

• les banques de réseau traditionnelles.



SATIA CONSEIL exerce son activité dans le domaine de la défiscalisation, plus particulièrement le montage d'opérations de financements industriels et sociaux aux Antilles, en Guyane et à La Réunion, selon les dispositions d’incitation fiscale des articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du Code Général des Impôts (CGI).



Les missions de SATIA CONSEIL couvrent les prestations suivantes :

• le montage du dossier de demande d’agrément fiscal préalable,

• le montage du dossier de financement avec les partenaires bancaires,

• la collecte des fonds auprès des investisseurs privés (essentiellement personnes physiques, accessoirement personnes morales),

• la gestion des sociétés d’investissements.



Mes compétences :

Défiscalisation

Girardin industriel

Management

Animation de réseau

Direction de filiales

Direction générale

Direction commerciale