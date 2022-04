Lien LinkedIn : https://www.linkedin.com/pub/sylvain-pivot/3/66b/414



Issu d'une formation technique, j'ai évolué rapidement vers des fonctions commerciales, depuis près de 15 ans maintenant. D'Ingénieur Commercial, avec une formation "terrain", j'ai pris de plus en plus de responsabilités dans le domaine du développement commercial, pour intégrer des postes qui me correspondent, tels que Responsable Business Development et Responsable Grands Comptes.

Je souhaite continuer dans ces fonctions, puis évoluer vers du Management Commercial, avec animations d'équipes, afin de partager mes expériences et mettre à disposition mon goût du développement et du challenge, idéalement dans un environnement international.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Stratégie commerciale

Vente

Prospection

Ingénieur Commercial

Marketing

Business Development

Export puis Responsable Business Development

Business Development, Management Grands Comptes, P