Jottreau YANNICK (JOTTREAU)

30 ans d'expérience dans l'industrie.



De multiples compétences managériales et techniques.



Des valeurs : professionnalisme, sens relationnel, qualités organisationnelles, esprit novateur, pédagogie, loyauté, réactivité, dynamisme ainsi que le goût du terrain et du bon sens.



Une culture du résultat: la maitrise des problématiques, des enjeux et des objectifs que l'on se fixe.



Quelques réalisations

- Intégration d'un ERP

- Redéfinition des données techniques, analyse et mise à jour des prix de revient

- Création d'un configurateur de prise de commande

- Industrialisation de produits

- Réimplantation de sites de production

- Optimisation des références de matière première

- Make or buy

- Participation au déploiement d'une démarche PDCA

- Réalisation des AMDEC et des capabilités processus

- Implémentation d'un système de détection des pièces non conformes.

........