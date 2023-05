Jules AIT OUFROUKH

J'ai une expérience professionnelle diversifiée, allant de postes administratifs à des missions de gestion de centre de formation.



Depuis août 2019, j'occupe un poste d'agent administratif hospitalier, et depuis septembre 2021, je suis chargé de mission formation pour l'UGM Opéra.



Au niveau scolaire, j'ai obtenu un baccalauréat scientifique en 2017, suivi d'un cursus en droit jusqu'en 2021, et je suis actuellement en train de terminer un BUT GACO en alternance à l'IUT de Montreuil.



Ma personnalité est caractérisée par mon amour des contacts humains et mon désir de rendre service. Je suis bienveillant envers les autres et je m'efforce toujours d'être appliqué et précis dans mon travail.