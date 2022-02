Julia GUERINEAU

Elève en doctorat en cotutelle entre l'Ecole de Technologie Supérieure de Montréal et l'Université de Technologie de Compiègne. Ma thèse se concentre surtout sur la caractérisation des produits mécatroniques et des "Cyber-Physical-Systems" et de leur développement. Le développement de ces produits multidisciplinaires entretien un lien avec le développement de l'Industrie 4.0.

Je suis également ingénieur en génie des systèmes mécaniques, filière management de projets innovants de l'Université de Technologie de Compiègne et titulaire d'un DUT en génie mécanique et productique et l'IUT de Cachan.



Mes compétences :

Mécanique générale

Conception mécanique

Développement informatique VB/VBA

Industrie 4.0

Cyber-Physical-Systems (CPS)

CAO/CAD

Mécatronique