Juliana ABAGE DE LIMA CHEVALLIER (ABAGE DE LIMA)

Jai un BAC+4 en Relations Internationales obtenu au Brésil et deux Masters II en France. D'un naturel très dynamique, je souhaite poursuivre ma carrière dans les achats en France. Au long de mon parcours, j'ai pu acquérir les compétences nécessaires pour sélectionner des fournisseurs, acheter en négociant le meilleur rapport qualité-prix, améliorer la qualité e les conditions des livraisons, etc. Ma très bonne maîtrise des langues étrangères et mon expérience sont des atouts pour créer et renforcer des liens avec des partenaires internationaux.