David VALLET

Passionné par le management, je cherche à m'orienter vers un poste à dominance commerciale.



Pour moi, une bonne gestion commerciale permet de satisfaire le client en terme de prix et de gestion de sa commande, mais également d'assurer à l'entreprise la pérennisation et l'amélioration de son image.



À l'heure ou la multiplication des offres rend le marché quelque peu confus, je suis convaincu que la prestation en terme de service et de suivi fait aujourd'hui la différence.



Une mécanique commerciale claire et définit par des procédures faciles à assimiler pour le personnel, une image inspirant la confiance par une communication agréable et un service client efficace sont les expertises que j'aimerais mettre au service d'un nouveau projet professionnel.



Mes compétences :

Informatique

Démarchage B to B ou B to C

Commerce

Graphisme et communication

Travail d'équipe

Internet

Communication

Gestion des commandes

Management commercial