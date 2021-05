Julie ALLEMAND

Diplômée en communication depuis 2012, j'ai pu mettre à profit mes compétences dans le secteur culturel et commercial.

Mon intérêt pour l'art et la culture (musique, littérature, cinéma, arts de rue, théâtre, cinéma, patrimoine...), mes préoccupations écologiques et mon sens du relationnel m'ont conforté dans mon envie d'allier convictions personnelles et professionnelles.



Je suis une personne curieuse et passionnée, qui se fixe des objectifs et qui aime relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Médiation

Communication

Art

Culture

Evénementiel

Relations Presse

Relations Publiques