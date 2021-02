Julie AZZOPARDI

Je suis passionnée par le droit social et les RH !



Dynamique, motivée, rigoureuse, esprit jeune et sportif !



Mes domaines de connaissances :

- Droit du travail : relations individuelles et collectives de travail

- Droit de la protection sociale

- Droit et politiques de l'emploi et du travail

- Gestion des ressources humaines



Mes compétences techniques :

- Répondre aux questions juridiques, rédiger et présenter des notes juridiques ;

- Aider et conseiller la hiérarchie ;

- Garantir le bon fonctionnement des activités administratives et le respect des règles ; veiller au respect du cadre juridique (contrats de travail, temps de travail...) ;.

- Monter et suivre un dossier contentieux ;

- Assurer une veille juridique ;

- Former les managers ;

- Auditer, rédiger des recommandations ;

- Organiser, suivre et piloter les élections professionnelles ;

- Recruter ;

- Préparer, participer aux négociations collectives, rédiger les accords,...



J'ai un grand sens de l'adaptation, me permettant d'élargir rapidement mes connaissances en milieu professionnel.



Mes compétences :

Droit social

Ressources humaines

Veille juridique

Gestion du personnel

Droit du travail

Conseil

Rédaction juridique

Recrutement

Elections professionnelles

Contentieux social

Management opérationnel

Dialogue social

Audit RH

Formation des managers

Relations individuelles de travail

Relations collectives de travail