Julie BARET

Mon engouement pour les technologies et le monde de la santé a façonné mon parcours académique. Je suis donc diplômée Ingénieure Biomédical. Depuis, j'exerce le métier de Consultante Fonctionnelle chez Softway Medical, société experte dans l'informatique pour la Santé. Ma formation, mes stages et mon parcours professionnel m'ont permis de développer mes compétences techniques, et d'approfondir ma connaissance des exigences de l'industrie biomédicale et du monde médical pratique.

J'apprécie avant tout de pouvoir être à l'interface entre l'informatique technique et le monde médical. Il est nécessaire pour que le Projet fonctionne, de bien traduire les attentes de chacun, de s'adapter, de cerner les problématiques techniques et humaines et enfin, de faire les choix qui s'imposent en toute transparence. Ceci, en respectant le calendrier du Chef de Projet et en maniant une habile communication. Atteindre mes objectifs en ayant la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances sont mes défis quotidiens qui me permettent de me réaliser. Evoluer pour plus d'efficacité, de compréhension et de dialogue, telle est ma vocation.



My passion about Technology and the Health care World has shaped my academic career. Therefore I graduated as a Biomedical Engineer. Ever since, I have been working as a Functionnal Consultant at Softway Medical Company, Health World dedicated IT expert. My training, my internships and my professional experience, increased my technical skills and deepened my knowledge of the demanded level of Biomedical industry and Healthcare environment.

Above all I like being at the frontier between technical computer science and the World of Healthcare. To translate everybodies' interests, to adapt, to objective technical and human issues and lastly, to make required decisions in an open manner, is necessary for the Project to work. To achieve my objectives while acquiring new knowledge is my daily challenge and allows me to fulfill myself. Progress for more efficiency, more comprehension and more dialogue, such is my vocation.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

La maintenance

Six Sigma

RIS

Python Programming

PACS

Network File System

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Matlab

Linux

LabVIEW

Kaizen

ISO 13485

HTML

C Programming Language

Benchmarking

Audit

ANSYS

Continuous Improvement

ImageJ

Project Management

Adobe Creative Suite

Agile Methodology

Comsol

Creo

GIMP

HQL

ISO 27001 Standard

Java

SQL