Lambert ROSIQUE

Ingénieur en Intelligence Artificielle hyper polyvalent (cest ce qui me définit !) avec 4 ans dexpérience, habitué à partager ses connaissances et son savoir-faire, je suis ravi de vous accueillir sur mon site



Je suis passionné par linnovation (ça se voit dans mon travail je pense :p) et par la vulgarisation du deep learning (nhésitez pas à passer à lune de mes conférences), motivé par la résolution des problèmes qui me sont présentés : nhésitez pas à me contacter que ce soit au titre de « Responsable IA et logiciel chez Touch Sensity » ou « Auto-entrepreneur » !