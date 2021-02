Julie BARILLET

Psychologue du travail depuis 2010, j'ai orienté ma carrière vers le Conseil en recrutement. Lors de ma première mission en CDD chez Hudson, j'ai pu aborder l'approche directe des candidats. J'ai continué dans cette voie en intégrant, par la suite, le cabinet de recrutement Neosearch Consulting. Lors de cette expérience, qui a duré un an, j'intervenais seule avec le Dirigeant Fondateur de la Société. En octobre 2013, j'ai rejoint MacAnders "chasseurs de talents", en qualité de Chargée de Recherche. A ce titre, je gérais l'approche directe et l'évaluation de Cadres, Experts et Dirigeants en France et à l'international. Début 2016 j'ai rejoint le Groupe Vorwerk, toujours sur une fonction de Chargée de Recherche, dans le cadre d'une création de poste. L'idée est de développer une expertise de sourcing en interne et ainsi de moins solliciter les prestataires d'emplois externes. Au sein du service, nous adoptons une réelle démarche de cabinet de recrutement interne.



Mes compétences :

Ergonomie

Psychologie du travail

Recrutement