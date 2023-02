Passionnée par le cinéma, j'ai obtenu une licence en arts du spectacle mention cinéma et théâtre en 2009 et me suis orientée par la suite vers la documentation et les bibliothèques. Titulaire d'un diplôme universitaire en documentation depuis 2010 puis d'un master recherche mention littératures et de cultures de l'image en 2014, je cherche un travail dans la communication et/ou de l'écriture.



Voici mon blog : http://fana2cinema.over-blog.com



Bonne visite !