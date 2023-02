Julie BLANCHI

Je suis à la recherche d'un poste dans l'assistanat commercial et/ ou la Vente .

Mes expériences professionnelles s'inscrivent dans un parcours polyvalent qui se base sur un désir d'évoluer, de partager , de découvrir et de maîtriser.

Je suis une personne volontaire qui aime aller au bout des choses

De nature communicative, j'aime l'esprit d'équipe, je suis naturellement à l'aise lorsqu'il s'agit de relations humaines.

Assister, écouter, conseiller, vendre, organiser et gérer sont des missions que je sais mener à bien avec rigueur et méthode.

Je peux vous offrir des compétences polyvalentes et complémentaires que j'ai acquise dans le secteur de l'hôtellerie, du Commerce et de la Vente.



Mes compétences :

Polyvalence