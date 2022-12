Julie CALPETARD

Après un parcours riche en TPE / PME dans des secteurs d'activité très variés, j'ai décidé de "me lancer" en créant Ma Jolie Comm'.



Aujourd'hui j'apporte mon soutien à d'autres entrepreneurs dans leurs actions de Communication / Marketing. J'interviens aussi bien en tant que consultante qu'en qualité de "chargée de comm' externe", selon les besoins de mes clients. Ensemble, main dans la main, nous bâtissons "leur jolie comm'", pour atteindre leurs objectifs sans pression et dans la bonne humeur.



De nature déterminée, curieuse et combative, je suis toujours prête à relever de nouveaux défis. Alors, on se rencontre pour en discuter ?