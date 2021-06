Bonjour,

Je suis une personne dynamique et toujours positive.

J'aime le travail en équipe et je m'adapte très vite aux changements. Motivée et ayant un très bon relationnel, je suis perpétuellement en collaboration avec mes collègues et ainsi, je leur fais part de mes idées ou de mes craintes.

Ma vision personnelle d'un service efficace est d'allier amabilité, confiance, responsabilité et unité.

A bientôt de vous rencontrer.

Cordialement

Julie COLIAT