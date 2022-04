Julie D'YVOIRE (ROUSSEL)

Double compétence marketing-études/design pour accompagner les entreprises dans leur processus d’innovation et dans la définition de leur expérience client :

- en décryptant les tendances et innovations pertinentes par la mise en place de veille stratégique,

- en apportant une compréhension plus profonde de certaines thématiques (recherches exploratoires, études qualitatives, observation de parcours client, analyse d’usages…),

- en participant à la conception de nouveaux produits, services ou expériences client (brainstorming, création de personas, scénarisation parcours client, workshop d’idéation ou de validation de concept…).





Mes compétences :

Parcours client

Brainstorming créatif

Etude d'usages

Approche ethnographique

Design d'expérience

Marketing

Services

Sourcing

Gestion de projet

Gestion de contrats

Appels d'offres

Achats