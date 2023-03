Julie DECLERCQ

Ingénieur en recherche et développement en Industrie du diagnostic in vitro suite à une reconversion professionnelle par cours du soir et formation continue à l'université de Grenoble pour finir.

J'ai une grande connaissance du diagnostic in vitro par les différents postes tenus au cours de ma carrière de technicienne de laboratoire en analyses médicales.

Actuellement avec mon expérience de mise au point de deux diagnostiques en laboratoire de mycologie du CHU de Grenoble et avec la société Conidia, j'ai acquis l'aptitude à gérer mon projet entre deux structures et avec des différentes équipes. Avec mon premier statut professionnel j'ai pu développer le sens de la rigueur, l'autonomie et l’adaptabilité à une structure et a une équipe.



Mes compétences :

Technique de laboratoire

Microbiologie

Management d'équipe

Automates de biologie médicale

Mycologie

prélèvement sanguin

Biologie moléculaire