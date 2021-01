DEPUIS 20 ANS, JE PRATIQUE LÉCRITURE SUR MESURE POUR CRÉER DES TEXTES EN TOUT GENRE.

Jassure la conception et la rédaction de tout type de production éditoriale, print ou digitale, à visée d'information ou de communication. J'interviens pour des ONG, des institutions et des entreprises.



MES COMPÉTENCES :

- Conception et rédaction de campagnes de mobilisation 360° pour le secteur non lucratif

- Conception et rédaction de contenus print et digitaux

- Rédaction d'articles de presse, interviews, livres blancs, guides et publications de fond



MES AFFINITÉS :

Je suis sensible à l'engagement responsable et solidaire, aux arts et à la culture, et plus largement aux univers porteurs de valeurs humanistes. Cela memmène vers des sujets très éclectiques : écologie, société, santé, recherche médicale, cinéma, littérature, RH, diversité, luxe...



MES PLUS :

> 1 esprit créatif et 1 plume rompus à tous les défis

> polyvalente, réactive, et fiable

> Travail en binôme avec DA, et en équipe avec tout le monde



MES RÉFÉRENCES :

- La Fondation ARC, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, Médecins du Monde, la Fondation de France, Apprentis dAuteuil, Mémorial de la Shoah, VISA, Beedeez, Relais & Châteaux, la Fondation Jean Jaures, SFR, CCI France International, Le Ministère de l'économie, Mozaïk RH, FRAM, Gaumont-Pathé...

- Des agences : Hopening, Noise, Synergence (Deloitte DD), Upian, Parties Prenantes, New BBDO, Rumeur Publique...

- 7 ans attachée à la rubrique Cinéma de www.fluctuat.net, anciennement pigiste pour L'Ecran Fantastique



// EN PARALLELE, JE MENGAGE SUR DES CRÉATIONS LITTÉRAIRES & ARTISTIQUES (roman, scénario) qui enrichissent ma plume et stimulent mon imaginaire créatif et inversement !