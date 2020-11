Julie DUCOIN (DEMULDER)

Après 12 ans passés à la centrale d'achat de Carrefour France, à des postes divers (merchandise planner, category manager, chef de catégorie), sur différents secteurs (arts de la table, meuble et décoration, maison et jardin, littérature), j'ai décidé de donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle en devenant professeur des écoles, après avoir obtenu le CRPE (Concours de Recrutement de Professeur des écoles).



En parallèle, je suis auteure lorsque l'inspiration s'empare de moi et me chuchote les mots que me doigts pianotent sur le clavier. A date, j'ai écrit 2 romans qui sont autopubliés sur Amazon : "En quête du bonheur" (2015) et "L'amour vaincra toujours" (2019). Après un premier roman sur ladolescence et ses amours contrariées, mon deuxième livre sétend cette fois sur le thème de la famille et de son éclosion, ses bonheurs, mais aussi parfois ses épreuves. Jonglant entre humour et passages plus difficiles, en traitant du sujet délicat, mais de plus en plus fréquent, de lallergie.



Commentaires "En quête du bonheur" : "Roman contemporain très bien écrit et passionnant à lire. Je suis passée du rire aux larmes. Le personnage principal est très attachant et beaucoup de personnes se reconnaîtront. "



Commentaires "L'amour vaincra toujours" : "Un mot : excellent. Un 2e : rare. C'est la première fois que je lis un livre (que j'ai eu du mal à lâcher) sur le "métier" de parent, offrant presque un "mode d'emploi" pour ne pas s'inquiéter quand le petit est malade. Un vrai hommage. On pourrait penser à un drame, mais, franchement, j'ai bien ri avec cette Mère Courage."



Mémoire réalisé en 3e année d'ISC Paris :

Optimisation du circuit logistique du gros mobilier dans la grande distribution : le cas Carrefour.



Niveau de langue :

Anglais : TOEIC validé avec 815 /990 (niveau opérationnel supérieur). Bonne compréhension orale et écrite. Expression orale perfectible.

Espagnol : COCEF (Chambre de Commerce d'Espagne) validée. Bonne compréhension orale et écrite. Expression orale perfectible.



Compétences informatiques :

WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint, Photo Editor, QuarkXpress.



