Julie DUPUIS

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en biotechnologie (ENSTBB), je me suis spécialisée dans le domaine de la recherche en neurosciences en effectuant un master puis une thèse en neurosciences (Paris VI).



J'ai réalisé un stage de 8 mois de recherche à Elan Pharmaceuticals (San Francisco, CA), compagnie pharmaceutique spécialisée dans les maladies neurodégénératives.Dans ce cadre, j'ai travaillé sur la caractérisation de modèle de souris transgéniques de la maladie de Parkinson.



J'ai ensuite effectué une thèse au CNRS. Mon projet a porté sur la fonction des neurones cholinergiques de la voie septo-hippocampique qui dégénèrent au cours de la maladie d'Alzheimer par une approche d'interférence par l'ARN.

Ces différentes expériences m’ont permis d’appréhender les différentes techniques nécessaires à leurs réalisations, depuis la conception et l’identification d’un ARNsi interférent jusqu’à l’expérimentation animale. J’ai ainsi acquis un savoir faire technique dans des domaines aussi variés que la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la production de vecteurs viraux, l’injection stéréotaxique chez le rat et la souris, l’immunohistochimie ou les tests comportementaux.



Je suis actuellement "research scientist" dans le département "drug discovery" de Takeda Pharmaceutical. Toujours dans le domaine de la neurosciences, je travaille plus particulièrement sur les modèles de schizophrénie.



Mes compétences :

Biotechnologie

Industrie pharmaceutique

Neurosciences

Recherche