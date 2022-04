Julie DUQUENOY

Diplômée de l’IAE de Lille et après deux années d’alternance, j'ai décidé de donner une couleur artistique à ma vie professionnelle.



Ma passion pour le théâtre et le cinéma a toujours été présente. C’est cette même passion qui me pousse aujourd’hui à devenir comédienne.



Après deux années de formation d’acteur, je suis à la recherche de projets et castings pouvant m’intéresser.



Le développement personnel, le travail sur le leadership à travers le théâtre et la caméra m'intéressent beaucoup également. Ma connaissance du monde de l'entreprise me donne envie de lier ces deux sphères.



Mes compétences :

Gestion de projet

E-commerce

Développement commercial

Communication

Outils de la qualité

Amélioration continue

Cinéma

Comédienne