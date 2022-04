Julie DURA

Approvosionnement de 70 boutiques en succursales et en affiliations.

Achat de la collection pour l'ensemble du réseau en succursales.

Force de proposition sur les offres de remise pour des ventes privées, des soldes ainsi que des promotions.

Analyse des ventes afin d'adapter l'approvisionnement aux besoins de chaque boutique mais aussi pour informer les directeurs régionaux sur les points forts et les faiblesses de leur secteur.

Mise en place d'un Bilan de collection afin d'améliorer le choix de collection et donner un cadre des besoins magasins aux stylistes.

Gestion quotidienne des CA et des indices de vente.



Mes compétences :

Retail

Réactivité

Gestion