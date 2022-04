Julie DURAND-POUDRET

Ma formation et mon expérience dans le domaine de l’Assistanat de Direction, m’ont permis de développer mon savoir-faire et d’élargir mon domaine de compétences. Ma curiosité naturelle me pousse à entretenir ma culture générale et mes acquis. Cette soif de connaissances engendre une grande ouverture d'esprit. Dotée d'un excellent sens de l'organisation, d’adaptation et de réactivité, j'apprécie particulièrement de travailler en équipe



J’utilise avec facilité l’outil informatique, et m’adapte rapidement à de nouveaux logiciels.



De nature dynamique, persévérante et autonome, je fais preuve de rigueur et de précision même dans l’urgence.





Mes compétences :

Internet, PACK OFFICE, Apple Mac

Anglais notions