Julie ESCALIE

13 années d'expériences professionnelles, dont 5 à l'international.



Diplômée d'un Master en Management (Sup de Co) et d'un Certificat de Spécialisation en Economie sociale et solidaire.



J'ai exercé les métiers de chargée de communication et marketing pour des enseignes de la grande distribution avant d'occuper les fonctions de Chargée de programmes et de développement local pour des structures associatives



Mes compétences :

Gestion de projet

Coopération internationale

Relations Presse

Développement local

Gestion associative

Relations Publiques

Insertion socioprofessionnelle

Gestion financière

Marketing Produit

Communication

Assistanat commercial