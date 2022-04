Emmanuel MOUSSAY

Un intrapreneur! c'est à dire la capacité d'entreprendre à l'intérieur du cadre de l'entreprise.

Mon évolution professionnelle (successivement directeur de centre de profits puis divers postes marketing et commerce) a confirmé mes atouts fondamentaux : gestion, management et pragmatisme opérationnel.



j'ai eu une première partie de carrière dans la distribution B2C (agro-alimentaire, musique, automobile), puis en B2B et à l'international. Mon dernier poste occupé en B2B intégrait une dimension large comprenant le marketing, le digital, le commerce et l'après vente (hotline...) avec un fort sens du client et du produit.

Je suis aujourd'hui axé sur l'excellence opérationnelle!



Je suis quelqu’un de très efficace avec une dimension stratégique forte et orienté résultat: un bon bras droit !

Compétences principales :

Marketing stratégique et opérationnel, Management, Gestion, Commerce, Digital, Client



