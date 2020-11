Martial JAMET

La constitution et la valorisation de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite, ou encore la protection de votre famille sont des sujets complexes, en perpétuelle évolution et souvent méconnus. Seul l'accompagnement d'un professionnel peut vous aider à y voir plus clair et vous permettre de préparer votre avenir avec efficacité.

Je mets mes compétences, mon écoute et mon analyse objective, pour cerner vos besoins, vous proposer les solutions patrimoniales les plus judicieuses et vous accompagne dans toutes les démarches et le suivi de vos investissements.

Mon territoire ? La confiance, celle que vous voudrez bien m’accorder en sollicitant ou en recommandant mes services.



Mes compétences :

Marketing Opérationnel

communication

relation client

marketing relationnel

e-business