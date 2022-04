Julie EYMERI

Actuellement, pilote d'un projet de déploiement du CRM Salesforce pour PSL et ses établissements.

Formidable challenge au sein de cette université prestigieuse de rang mondial.



Je capitalise 11 années d’expérience en assistance à Maitrise d’Œuvre et Maitrise d’Ouvrage dans des domaines métiers variés et complexes rencontrés dans le domaine de l’Énergie et désormais dans l'Enseignement Supérieur et Recherche.



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Gestion de projet

Pilotage de projets

Conduite du changement

MOA/MOE

Oracle

Management

SAP

TOAD

SAP R/2

SAP LE

Microsoft Project

Mercury Quality Center

Mantis

IDEE Financial Software

Customer Relationship Management

Business Objects