Professeur de français non contractuel dans la région des Pays de la Loire, le devenir de la France est l'une de mes principales préoccupations. En tant que professeur de français, je tiens à jouer mon rôle de citoyenne en aidant les élèves à développer leur imagination et en leur transmettant de bons outils comme des méthodes de travail, la communication et le développement personnel.



Mes compétences :

Avenante

Flexible

Travail en équipe

Créativité

Sens de l'initiative