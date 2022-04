Julie FALGA

Après 5 années d'expériences dans des secteurs d'activités différents (Banque, Assurance, services énergétiques et industriels), je souhaite évoluer dans mon poste, et élargir mes connaissances.

Mes différentes expériences m’ont permis d’acquérir une grande autonomie, d’affiner mon esprit de synthèse et de développer mes compétences en matière d’analyse financière et suivi budgétaire.

Je souhaite mettre au profit d'une entreprise mes compétences et connaissances acquises.

Mon expérience dans le monde de l’industrie m’a permis de découvrir le monde de la maintenance industrielle, une nouvelle culture d’entreprise ainsi qu’un nouveau projet professionnel car c’est au cœur du métier que je m’épanouis professionnellement.



Ma maîtrise des logiciels : Business Objects Finance, GPS, Arcole RH, CCMX, Sage, Oracle, Office (Word, Excel et Access), pourrait permettre une intégration rapide.

Mon sérieux, mon professionnalisme, mon dynamisme, ma forte capacité d'adaptation et de travail en autonomie sont des valeurs et des atouts que je souhaite valoriser dans mon futur emploi.





Mes compétences :

Dynamique

Adaptation

Reporting

Budget

Autonomie