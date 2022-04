Julie FAUREL

BRANDING + DESIGN + ADVERTISING + DIGITAL





Bigger Band est une agence de communication indépendante pour les marques qui ont compris qu'il fallait aujourd'hui recentrer leurs efforts sur une amplification de l'EXPERIENCE consommateur.



Nous créons de la valeur ajoutée sur les points de contact DIGITAL + INSTORE, piliers les plus influents, et sommes experts pour concevoir les leviers qui engagent la marque dans la vie de chaque cible.

Nous connectons les consommateurs entre eux, au sein de la marque, par la production et le développement d’un contenu créatif puissant. Chaque écran, interface ou objet est une occasion de dialogue, d’interaction et de collaboration.

Chaque expérience est génératrice de ROI.



