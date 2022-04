Julie FAURIE

J'ai pu acquérir des compétences professionnelles à travers mes formations et mes stages qui me permettent de travailler dans les domaines de la communication et du marketing. Passionnée de sport, je souhaiterais dans un futur proche intégrer ce milieu pour y développer mes connaissances et y utiliser mon savoir-faire.



Mes compétences :

Communication

Autonome mais sachant travailler en équipe

Adaptabilité à toute épreuve

Motivée et responsable

Marketing sportif

sponsoring

Golf

marketing