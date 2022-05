Vincent FAUCHÉ

Je souhaiterais développer mes compétences à l'international sous forme de stage ou emploi.



Ayant réalisé des études ciblées sur la Vente et le management, où j'ai pût travailler pour des entreprises telles que Xerox et Lavazza en porte à porte B to B.

Bien que le métier fut rude et qu'il fallait faire preuve de détermination pour réussir, l'enrichissement de compétences été au rendez-vous.



Après ma licence en Négociation & Vente, je suis parti en Australie pour une période de 2 ans où j'ai travailler dans des cuisines de restaurant jusqu'au rang de chef. Ce qui a également développer un meilleur sens du management et travail d'équipe. Bien entendu, l'anglais est une valeur acquise.



Aujourd'hui je souhaite plus que tout repartir à l'étranger, spécialement en Europe pour un poste lié à la Vente, au Management, ou même en Marketing.



Je recherche quelque chose de longue durée (minimum 9 mois/1 an) sous forme d'emploi ou de stage, peu m'importe.

Egalement prêt à apprendre une nouvelle langue si possible.



Mes compétences :

Relationnel clients