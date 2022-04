Julie FAUSSARD

Monteuse-truquiste en activité depuis 8 ans, je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux collaborateurs et de nouvelles expériences.



J'ai travaillé plusieurs années au sein de la société Be Médias Production, dans laquelle j'ai pu monter des publicités, des films institutionnels et des bandes annonces, en contact direct avec le client.



Aujourd'hui, je travaille en tant qu'indépendante sur des projets variés (courts métrages, clips, mood tape...).



Mes compétences sont diverses :



- Assistanat (encodage, duplication, dérushage, synchronisation, câblage...)



- Montage (Final Cut Pro, Avid Media Composer)



- Motion Design (After Effects, Cinema4D)



Tous types de contrats m'intéressent, je peux travailler à un poste fixe ou de manière ponctuelle dans votre entreprise, ou à distance.



