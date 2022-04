Julie FEDINI

Les points forts qui font de de notre cabinet de recrutement différente réside dans sa conception du service qu’elle peut apporter à votre société. En effet, c’est :







42 ans d’expérience



Un personnel permanent formé à une qualité optimale de service



Des méthodes exclusives et rigoureuses de la sélection et de la délégation de personnel



Test de sensibilisation des permanents à la sécurité



Une offre complète pour gérer vos recrutements en CDD et CDI



Nous sommes spécialisés dans la recherche de personnel permanent pour nos clients dans les secteurs d'activités des Ressources Humaines, du Commercial et du Management.



si l'un de ces profils vous correspond, n'hésitez pas à me contacter!!!



Mes compétences :

Recrutement par approche directe

Management commercial

Recrutement

Sourcing